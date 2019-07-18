Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Умаге, уступив Лайовичу

Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступления на турнире в Умаге (Хорватия). В матче за выход в четвертьфинал он проиграл представителю Сербии Душану Лайовичу, посеянному на соревнованиях под четвёртым номером, со счётом 4:6, 3:6.



Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. Рублёв ни разу не подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету теннисиста из Сербии 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.



В четвертьфинале соперником Лайовича станет победитель матча между словенцем Аляжем Бедене и итальянцем Янником Синнером (WC).



Действующим чемпионом турнира в Умаге является Марко Чеккинато. В финальном поединке прошлогоднего розыгрыша итальянец обыграл аргентинца Гидо Пелью со счётом 6:2, 7:6 (7:4).