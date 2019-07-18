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Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Умаге, уступив Лайовичу

Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Умаге, уступив Лайовичу
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступления на турнире в Умаге (Хорватия). В матче за выход в четвертьфинал он проиграл представителю Сербии Душану Лайовичу, посеянному на соревнованиях под четвёртым номером, со счётом 4:6, 3:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. Рублёв ни разу не подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету теннисиста из Сербии 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале соперником Лайовича станет победитель матча между словенцем Аляжем Бедене и итальянцем Янником Синнером (WC).

Действующим чемпионом турнира в Умаге является Марко Чеккинато. В финальном поединке прошлогоднего розыгрыша итальянец обыграл аргентинца Гидо Пелью со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

18 июля 2019 года, четверг. 18:35 МСК
Умаг. 2-й круг
Матч окончен
Андрей Рублёв
76
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
0 : 2
Душан Лайович
36
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
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