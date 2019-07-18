Кудерметова из-за травмы снялась в ходе матча второго круга турнира в Бухаресте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Бухаресте (Румыния) под третьим номером, из-за травмы не сумела продолжить матч за выход в четвертьфинал с итальянкой Мартиной Ди Джузеппе (Q) и отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:2, 4:5.
Россиянка взяла медицинский перерыв, однако он не помог ей вернуться в игру. Видео отказа Кудерметовой от продолжения борьбы опубликовано в «твиттере» WTA.
Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Кудерметова 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету теннисистки из Италии 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
Соперницей Ди Джузеппе по четвертьфиналу станет победительница матча между Жаклин Кристиан из Румынии (WC) и Еленой Рыбакиной из Казахстана.
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