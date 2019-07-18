Сильная. Сексуальная. Рассудительная. Серена — на обложке Sports Illustrated
Четырёхкратная олимпийская чемпионка и обладательница 38 титулов «Большого шлема» американка Серена Уильямс, которая возглавляет список 50-ти самых стильных спортсменов, попала на обложку журнала Sports Illustrated.
Фото обложки журнала доступно на странице Sports Illustrated в «Твиттере».
«Всю мою карьеру я разрывалась между с теннисом и модой. Я действительно хотела учиться (в начале нулевых изучала моду в Институте искусств в Форт-Лодердейле (Флорида) – прим.), но не готова была бросить спорт.
Однажды я хотела создать свой бренд, который был бы предназначен для людей с разными устремлениями, но желающими казаться неистовыми.
Я всегда планировала иметь что-то помимо тенниса, для меня это важно», — рассказала Уильямс в интервью изданию.
- 18 июля 2019
-
20:55
-
20:35
-
20:14
-
19:55
-
19:41
-
18:37
-
18:11
-
17:48
-
17:23
-
16:07
-
15:33
-
14:41
-
13:54
-
12:17
-
11:27
-
11:02
-
10:17
-
09:01
-
08:57
-
06:43
- 17 июля 2019
-
22:40
-
22:14
-
21:26
-
20:57
-
18:33
-
16:20
-
15:43
-
15:03
-
14:42
-
13:28
-
12:56
-
12:25
-
11:33
-
10:51
-
09:02
Партнерский контент