Сильная. Сексуальная. Рассудительная. Серена — на обложке Sports Illustrated

Четырёхкратная олимпийская чемпионка и обладательница 38 титулов «Большого шлема» американка Серена Уильямс, которая возглавляет список 50-ти самых стильных спортсменов, попала на обложку журнала Sports Illustrated.

Фото обложки журнала доступно на странице Sports Illustrated в «Твиттере».

«Всю мою карьеру я разрывалась между с теннисом и модой. Я действительно хотела учиться (в начале нулевых изучала моду в Институте искусств в Форт-Лодердейле (Флорида) – прим.), но не готова была бросить спорт.

Однажды я хотела создать свой бренд, который был бы предназначен для людей с разными устремлениями, но желающими казаться неистовыми.

Я всегда планировала иметь что-то помимо тенниса, для меня это важно», — рассказала Уильямс в интервью изданию.