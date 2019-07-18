Роддик: было отстойно проигрывать Маррею, Джоковичу, Федереру и Надалю

Экс первая ракетка мира американец Энди Роддик выступил с речью в Международном зале теннисной славы, поблагодарив британца Энди Маррея, серба Новака Джоковича, швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля за многолетнее соперничество.
«Не мог представить, что увижу такой уровень тенниса за свою карьеру. Достижения и рекорды бьются и продолжают улучшаться. Спасибо Маррею, Джоковичу, Федереру и Надалю за то, что мне удалось сыграть с ними на таком уровне, на котором я никогда прежде не играл. Было отстойно проигрывать им много раз. Но я всё ещё считаю себя удачливым человеком.
Мне удалось выиграть пару раз. Нет, даже не пару. С гордостью заявляю, что ни одному другому виду спорта не повезло получить таких прекрасных людей в качестве лидеров. Игроки из топ-4 по-настоящему злили меня в большинстве матчей, которые я проводил с ними. Но я невероятно горд, что моя жизнь и карьера оказались связаны с такими талантливыми людьми. Благодарю их от всего сердца», — произнёс в своей речи Роддик.
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