На US Open-2019 будет разыгран самый большой призовой фонд в истории турнира

Организаторы Открытого чемпионата США объявили о повышении призового фонда турнира. Общая сумма, которую поделят между собой участники соревнований, составит $ 57 млн, говорится на официальном сайте US Open.
Победители турнира в одиночном разряде как у мужчин, так и у женщин заработают по $ 3,85 млн, что на $ 50 тыс. больше прошлогодней суммы. Теннисисты, которые завершат выступления по итогам первого круга, получат по $ 58 тыс.
Что касается соревнований в парном разряде, то победители получат $ 740 тыс. на двоих, а дуэтам, не прошедшим барьер первого круга, полагается по $ 17 тыс. Призовые за победу на US Open в 2019 году станут самыми высокими не только за всю историю Открытого чемпионата США, но и в сравнении с тремя другими турнирами «Большого шлема».
US Open пройдёт с 26 августа по 8 сентября.
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