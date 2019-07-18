Бердых, собиравшийся завершить карьеру, сыграет на турнире в Санкт-Петербурге

Экс четвёртая ракетка планеты чех Томаш Бердых выступит на турнире в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 14 по 22 сентября. Об этом сообщил теннисный обозреватель Михал Самульски в своём «твиттере». Ранее появлялась информация, что Бердых думает над завершением спортивной карьеры.
Участие в St. Petersburg Open 2019 пока подтвердили только три теннисиста. В российских соревнованиях точно примет участие лучший теннисист страны и восьмая ракетка планеты Карен Хачанов, а также хорват Борна Чорич и швейцарец Стэн Вавринка, располагающиеся на 14-й и 22-й позициях мирового рейтинга соответственно.
По информации Самульски, на турнире в Санкт-Петербурге также выступят серб Янко Типсаревич и уроженец Волгограда Михаил Кукушкин, в настоящее время представляющий Казахстан.
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