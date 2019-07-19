Навратилова: Серена попала в измерение, незнакомое простым смертным

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова оценила перспективы 23-кратной чемпионки мэйджоров Серены Уильямс завоевать титул на US Open-2019.
«Если Серена здорова, то, как тренер, я бы хотела, чтобы она сыграла на двух или трёх турнирах перед US Open. Ей нужно больше матчей, если она хочет выиграть US Open и завоевать 24-й титул на турнирах „Большого шлема“. Когда играешь для того, чтобы войти в историю, то попадаешь в измерение, которое незнакомо простым смертным. Это добавляет нервов. К тому же на Серене сказалась недостаточная игровая практика перед Уимблдоном.
Уже стало системой, что Серена играет достаточно хорошо для выхода в финал мэйджора. Но в финале ей встречается соперница, которая играет в свой лучший теннис, и Серена с этим справиться не может. Ранее она не смогла победить Кербер и Осаку.
Что произойдёт, если план А не работает? Если её сильные удары не приносят результата? Ей нужно изобрести нечто новое и больше держать мяч в игре, заставляя соперниц двигаться. Но нельзя забывать, что ей и самой нужно больше двигаться. Пока она была не в лучшей форме для этого.
Будет ли Серена придерживаться плана A и просто станет полагаться на удары или же сыграет на большем количестве турниров, что позволит составить планы B и C? Это главный вопрос для Серены летом 2019 года", — написала Навратилова в своей колонке на сайте WTA.
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