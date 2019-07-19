Виландер: Федерер расплачивается за своё доминирование

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира швед Матс Виландер раскритиковал швейцарца Роджера Федерера за неверную тактику в финале Уимблдона. 20-кратный чемпион мэйджоров не реализовал двойной матчбол на своей подаче и проиграл сербу Новаку Джоковичу.

«Джокович бы никогда так не подавал в решающие моменты. Это основа — нужно подавать в слабое место соперника. В такие моменты Роджер расплачивается за доминирование с 2004 по 2007 год. Он был настолько сильнее всех, что таких важных геймов не проводил. Тогда его никто как следует не испытал, всё было для Федерера легко, поэтому он не прибавил в тактическом плане.

Сейчас же ему противостоят Новак и Рафа, которые сильны в тактике, а Роджер в решающие моменты не может играть правильно", — приводит слова Виландера L'Equipe.

ATP состарила Федерера, Надаля, Джоковича и Хачанова

Тони Надаль: в этот раз мне очень жаль Федерера