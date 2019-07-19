Многократный чемпион ТБШ объяснил секрет успеха «Большой тройки»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, многократный чемпион мэйджоров в парном разряде американец Стэн Смит объяснил доминирование в мужском теннисе швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Их секрет — в балансе. Чем лучше удаётся найти баланс, тем больше контроля получаешь. У Рафы было много травм, у Джоковича повреждения также случались, у Федерера — реже, но все они очень уравновешены в эмоциональном плане.

У Федерера есть семья, Джокович и Надаль всегда счастливы. Они довольны своей жизнью, путешествиями и просто радуются всему. Они получают удовольствие от соревнований", — приводит слова Смита Tennis World USA.

В финале минувшего Уимблдона Джокович победил Федерера в пяти сетах.

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