Ферреро назвал лучшие финалы турниров «Большого шлема» последних лет

Бывшая первая ракетка мира испанец Хуан-Карлос Ферреро сравнил финалы Уимблдона 2008 года, в котором испанец Рафаэль Надаль одолел швейцарца Роджера Федерера, и финал травяного мэйджора 2019 года, в котором 37-летнего уроженца Базеля победил серб Новак Джокович. Оба финальных матча завершились в пяти партиях.

«Если рассматривать с точки зрения напряжения, то финал 2008 года был лучше. Будучи испанцем, я больше переживал в том финале, так как там играл Надаль. Однако оба этих финала входят в число лучших за последние годы.

На первое место я бы поставил финал Уимблдона-2008, на второе — финал Уимблдона-2019. Третьим назову финал 2012 года между Джоковичем и Рафой», — приводит слова Ферреро Tennis World USA.