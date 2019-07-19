Ферреро назвал лучшие финалы турниров «Большого шлема» последних лет
Бывшая первая ракетка мира испанец Хуан-Карлос Ферреро сравнил финалы Уимблдона 2008 года, в котором испанец Рафаэль Надаль одолел швейцарца Роджера Федерера, и финал травяного мэйджора 2019 года, в котором 37-летнего уроженца Базеля победил серб Новак Джокович. Оба финальных матча завершились в пяти партиях.
«Если рассматривать с точки зрения напряжения, то финал 2008 года был лучше. Будучи испанцем, я больше переживал в том финале, так как там играл Надаль. Однако оба этих финала входят в число лучших за последние годы.
На первое место я бы поставил финал Уимблдона-2008, на второе — финал Уимблдона-2019. Третьим назову финал 2012 года между Джоковичем и Рафой», — приводит слова Ферреро Tennis World USA.
Снаряд не упал дважды в одну воронку. Джокович наказал Федерера, а Маррей — нет
Почти идентичные удары Роджера Федерера на матчболе в финалах Уимблдона в 2012-м и 2019-м принесли разный результат.
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