Стрыцова разделась до нижнего белья, бурно празднуя победу на Уимблдоне

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, выигравшая Уимблдон в паре с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, в честь победы устроила вечеринку в Праге. В ходе бурного празднования 33-летняя спортсменка сняла футболку, оставшись в бюстгальтере. В таком виде Барбора танцевала на глазах своих друзей и членов семьи, сообщает Daily Mail.

Фото доступно в «твиттере» Mail Online Sport.

В финальном матче Уимблдона третьи сеяные Стрыцова и Се Шувэй нанесли поражение четвёртой паре турнира канадке Габриэле Дабровски и китаянке Сюй Ифань, со счётом 6:2, 6:4.

Стрыцова впервые выиграла турнир «Большого шлема» в парном разряде. Ранее её лучшим результатом на Уимблдоне был выход в четвертьфинал в 2013 году. Барбора стала первой ракеткой мира в парном разряде.