Стрыцова разделась до нижнего белья, бурно празднуя победу на Уимблдоне

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, выигравшая Уимблдон в паре с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, в честь победы устроила вечеринку в Праге. В ходе бурного празднования 33-летняя спортсменка сняла футболку, оставшись в бюстгальтере. В таком виде Барбора танцевала на глазах своих друзей и членов семьи, сообщает Daily Mail.
Фото доступно в «твиттере» Mail Online Sport.
В финальном матче Уимблдона третьи сеяные Стрыцова и Се Шувэй нанесли поражение четвёртой паре турнира канадке Габриэле Дабровски и китаянке Сюй Ифань, со счётом 6:2, 6:4.
Стрыцова впервые выиграла турнир «Большого шлема» в парном разряде. Ранее её лучшим результатом на Уимблдоне был выход в четвертьфинал в 2013 году. Барбора стала первой ракеткой мира в парном разряде.
- 19 июля 2019
-
16:54
-
15:21
-
14:51
-
13:40
-
12:37
-
11:44
-
10:22
-
09:31
- 18 июля 2019
-
23:39
-
22:20
-
21:54
-
21:34
-
20:55
-
20:35
-
20:14
-
19:55
-
19:41
-
18:37
-
18:11
-
17:48
-
17:23
-
16:07
-
15:33
-
14:41
-
13:54
-
12:17
-
11:27
-
11:02
-
10:17
-
09:01
-
08:57
-
06:43
- 17 июля 2019
-
22:40
-
22:14
-
21:26