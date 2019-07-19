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Вихлянцева не смогла выйти в полуфинал турнира в Лозанне, уступив Корне

Вихлянцева не смогла выйти в полуфинал турнира в Лозанне, уступив Корне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела выйти в полуфинал грунтового турнира категории International в Лозанне (Швейцария). В четвертьфинале Вихлянцева потерпела поражение от третьей сеяной, француженки Ализе Корне, со счётом 6:4, 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Обе теннисистки ни разу в течение матча не подали навылет. Вихлянцева допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Корне 8 раз взяла подачу соперницы, допустив 4 двойные ошибки на своей подаче.

Корне вышла вперёд в личном противостоянии с Вихлянцевой в официальных матчах – 2-1. Обе предыдущие встречи соперницы провели в Москве.

За выход в финал Корне сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Хиль Белен Тайхман и немкой Тамарой Корпач.

19 июля 2019 года, пятница. 16:40 МСК
Лозанна. 1/4 финала
Матч окончен
Ализе Корне
48
Франция
Ализе Корне
А. Корне
2 : 1
Наталья Вихлянцева
100
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
1 2 3
           
4 6 6
6 1 3
           
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