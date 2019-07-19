Кербер объявила о прекращении сотрудничества с тренером Шуттлером

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», немецкая теннисистка Анжелика Кербер, объявила о прекращении сотрудничества с тренером Райнером Шуттлером в социальных сетях.
«Двигаясь вперёд, что-то менять всегда нелегко, особенно когда вы работаете с такими замечательными людьми, как Райнер. Но сейчас мы решили, что это подходящее время для нового старта. Он стал другом, и я благодарна ему за усердную работу и преданность делу в последние месяцы», — написала Кербер на своей странице в «Твиттере».
Кербер начала сотрудничество с тренером-соотечественником в межсезонье 2018 года. В этом сезоне под его руководством она сыграла в финалах турниров в Индиан-Уэллсе и Истбурне.
Керберой стала второй победительницей мэйджоров за две недели, объявившей о смене тренера. Ранее после Уимблдона испанка Гарбинье Мугуруса завершила давнее сотрудничество с Сэмом Самиком.
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