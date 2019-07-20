Сёдерлинг: Джокович сможет побить рекорд Федерера, если будет избегать травм

Бывший шведский теннисист Робин Сёдерлинг считает, что серб Новак Джокович сможет побить рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема».

«Думаю, шанс есть, если Джокович будет избегать травм. Знаете, ему было тяжело два года назад. У Роджера не было серьезных травм. Он мог играть практически всю свою карьеру, за исключением тех случаев, когда у него была операция на колене два или три года назад.

Новак определенно может побить рекорд, но ему нужно будет показывать свой лучший теннис ещё несколько лет, это трудно. Будет действительно интересно следить за этим. Роджер по-прежнему доказывает, что он может выиграть крупные соревнования. Ему скоро исполнится 38 лет, а он всё еще способен побеждать на турнирах «Большого шлема». Это действительно впечатляет.

Карьера Федерера не закончена. Он может быть в тройке или четвёрке лучших ещё несколько лет, что просто невероятно», — приводит слова Сёдерлинга Tennis World USA.