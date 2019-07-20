Федерер проведёт выставочный матч на крупнейшей арене для корриды

Швейцарец Роджер Федерер впервые выступит в Мексике, 23 ноября 37-летний теннисист проведёт выставочный матч на крупнейшей в мире арене для корриды «Пласа Мексико», сообщает ESPN MX.



Эта арена вмещает 41 200 зрителей. Таким образом матч с участием Федерера может стать самым посещаемым в истории тенниса. Сейчас рекорд принадлежит Ким Клейстерс и Серене Уильямс, в 2010-м в Брюсселе их поединок собрал 35 тысяч человек.

Имя соперника швейцарского теннисиста будет названо позже.

Федерер – обладатель 20 титулов на турнирах «Большого шлема». Он непрерывно входил в топ-10 мирового рейтинга в одиночном разряде с октября 2002 года по ноябрь 2016 года. Обладатель некалендарного «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде