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Корне будет защищать титул на турнире в Швейцарии в матче с Ферро

Корне будет защищать титул на турнире в Швейцарии в матче с Ферро
Теннис / WTA 0

Французская теннисистка Ализе Корне вышла в финал грунтового турнира категории International в Лозанне (Швейцария). В полуфинальном матче третья сеяная Корне нанесла поражение немке Тамаре Корпач со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Корне дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. Корпач не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

За первый титул в сезоне-2019 Корне сыграет с соотечественницей — Фионой Ферро, которая в другом полуфинале нанесла поражение американке Бернарде Пера со счётом 6:1, 6:4.

Ранее этот турнир проходил в Гштааде. Его последней победительницей в 2018 году стала Корне, в финале обыгравшая теннисистку из Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

20 июля 2019 года, суббота. 14:00 МСК
Лозанна. 1/2 финала
Матч окончен
Тамара Корпач
142
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
0 : 2
Ализе Корне
48
Франция
Ализе Корне
А. Корне
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
20 июля 2019 года, суббота. 12:00 МСК
Лозанна. 1/2 финала
Матч окончен
Фиона Ферро
98
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
2 : 0
Бернарда Пера
85
США
Бернарда Пера
Б. Пера
1 2 3
           
6 6  
1 4  
           
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