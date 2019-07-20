Корне будет защищать титул на турнире в Швейцарии в матче с Ферро

Французская теннисистка Ализе Корне вышла в финал грунтового турнира категории International в Лозанне (Швейцария). В полуфинальном матче третья сеяная Корне нанесла поражение немке Тамаре Корпач со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Корне дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. Корпач не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.
За первый титул в сезоне-2019 Корне сыграет с соотечественницей — Фионой Ферро, которая в другом полуфинале нанесла поражение американке Бернарде Пера со счётом 6:1, 6:4.
Ранее этот турнир проходил в Гштааде. Его последней победительницей в 2018 году стала Корне, в финале обыгравшая теннисистку из Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 6:4, 7:6 (8:6).
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