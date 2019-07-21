В США прошла церемония включения Кафельникова в Зал теннисной славы
В Ньюпорте (США) состоялась церемония включения в Международный зал теннисной славы вице-президента Федерации тенниса России Евгения Кафельникова.
Помимо россиянина в Зал славы были включены французская теннисистка Мари Пирс и китаянка Ли На.
«Я знаю, что это такое — находиться в Зале славы, и я определенно буду нести эту ответственность до конца своей жизни», — приводит слова Кафельникова официальный сайт ATP.
Кафельников — экс первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, последний на данный момент автор победного дубля на «Шлеме» (выиграл «Ролан Гаррос»—1996 в одиночном и парном разрядах), олимпийский чемпион—2000 и обладатель Кубка Дэвиса—2002 в составе сборной России.
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