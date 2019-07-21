Донской выиграл челленджер в Нур-Султане

Российский теннисист Евгений Донской стал победителем турнира категории «челленджер» в Нур-Султане (Казахстан). В финальном матче он в трёх партиях обыграл 19-летнего представителя США Себастьяна Корду со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 15 минут.

Уроженец Москвы, посеянный на турнире под первым номером, благодаря этой победе заработал $ 18 тыс. и 110 рейтинговых очков.

На пути к финалу турнира, призовой фонд которого составил $ 215 тыс., Донской обыграл Алафию Айени (США) – 6:2, 6:3, Чжи-Сун Нама (Южная Корея) – 3:6, 6:1, 6:4, Гастау Элиаша (Португалия) – 6:4, 7:6 (7:4) и Хумуна Султанова (Узбекистан) – 3:6, 6:1, 7:6 (7:5).

Для Донского триумф на турнире категории «челленджер» в столице Казахстана стал уже третьим в карьере. Ранее он выигрывал эти соревнования в 2012 и 2016 годах.

