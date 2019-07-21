Ферро завоевала первый титул в карьере, выиграв у Корне на турнире в Лозанне

Французская теннисистка Ализе Корне не смогла защитить титул на грунтовом турнире категории International в Лозанне (Швейцария).

В финальном матче третья сеяная Корне потерпела поражение от соотечественницы, Фионы Ферро, со счётом 1:6, 6:2, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Корне трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Ферро не подала ни одного эйса, избежала ошибок на подаче и реализовала 7 брейков.

98-я ракетка мира Ферро завоевала первый титул в карьере.

Ранее швейцарский грунтовой турнир проходил в Гштааде. Его последней победительницей в 2018 году стала Корне, в финале обыгравшая теннисистку из Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 6:4, 7:6 (8:6).