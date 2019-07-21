Потапова и Сизикова выиграли турнир в Лозанне в парном разряде
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова стали победительницами турнира в Лозанне (Швейцария) в парном разряде.
В финальном матче Потапова и Сизикова со счётом 6:2, 6:4 обыграли первую пару соревнований — Моник Адамчак из Австралии и китаянку Хань Синьюнь. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Анастасия и Яна ни разу не подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 9. Адамчик и Хань Синьюнь не подали ни одного эйса, 4 раза ошиблись на подаче и реализовали 3 брейка.
18-летняя Потапова завоевала второй титул в карьере в парном разряде, для 24-летней Сизиковой это первый титул турнира WTA в карьере.
Призовой фонд грунтового турнира в Лозанне составляет $ 226 750.
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