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Иснер одолел в финале Бублика и в четвёртый раз выиграл турнир в Ньюпорте

Иснер одолел в финале Бублика и в четвёртый раз выиграл турнир в Ньюпорте
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Джон Иснер стал победителем травяного турнира категории АТР 250 в Ньюпорте (США). В финальном матче первый сеяный Иснер нанёс поражение представителю Казахстана Александру Бублику (7) со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Иснер 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал все три возможности взять подачу соперника. Бублик подал 4 эйса, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

15-я ракетка мира 34-летний Иснер выиграл 15-й титул в карьере и первый в 2019 году. На турнире в Ньюпорте Иснер ранее побеждал в 2011, 2012 и 2017 годах.

В 2018 году турнир в Ньюпорте выиграл другой американский теннисист — Стив Джонсон, в финале обыгравший индийца Рамкумара Раманатана – 7:5, 3:6, 6:2.

21 июля 2019 года, воскресенье. 21:10 МСК
Ньюпорт. Финал
Матч окончен
Джон Иснер
15
США
Джон Иснер
Д. Иснер
2 : 0
Александр Бублик
83
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
1 2 3
           
7 7 6  
6 2 3  
           
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