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Лайович выиграл первый титул АТР в одиночном разряде, победив на турнире в Умаге

Лайович выиграл первый титул АТР в одиночном разряде, победив на турнире в Умаге
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Душан Лайович стал победителем грунтового турнира категории АТР 250 в Умаге (Хорватия). В финальном матче четвёртый сеяный Лайович нанёс поражение венгру Аттиле Балажу, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Лайович дважды подал навылет, избежал ошибок на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Балаж не подал ни одного эйса, допустил 2 двойные ошибки и использовал обе возможности взять подачу соперника.

Для 36-й ракетки мира 29-летнего Лайовича титул, завоёванный на турнире в Умаге, стал первым в карьере в одиночном разряде. Ранее в его активе была одна победа на турнире АТР в парном разряде. В 2015 году в паре с молдаванином Раду Алботом Лайович выиграл турнир в Стамбуле.

21 июля 2019 года, воскресенье. 21:10 МСК
Умаг. Финал
Матч окончен
Аттила Балаж
Венгрия
Аттила Балаж
А. Балаж
0 : 2
Душан Лайович
36
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
1 2 3
           
5 5  
7 7  
           
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