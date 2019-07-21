Лайович выиграл первый титул АТР в одиночном разряде, победив на турнире в Умаге

Сербский теннисист Душан Лайович стал победителем грунтового турнира категории АТР 250 в Умаге (Хорватия). В финальном матче четвёртый сеяный Лайович нанёс поражение венгру Аттиле Балажу, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Лайович дважды подал навылет, избежал ошибок на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Балаж не подал ни одного эйса, допустил 2 двойные ошибки и использовал обе возможности взять подачу соперника.

Для 36-й ракетки мира 29-летнего Лайовича титул, завоёванный на турнире в Умаге, стал первым в карьере в одиночном разряде. Ранее в его активе была одна победа на турнире АТР в парном разряде. В 2015 году в паре с молдаванином Раду Алботом Лайович выиграл турнир в Стамбуле.