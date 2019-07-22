Джокович дал совет молодым теннисистам, мечтающим стать профессионалами

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович дал совет молодым игрокам, мечтающим стать профессиональными теннисистами.
«Лучший совет, который я могу дать молодому человеку, — никогда не отказываться от своей мечты, следовать интуиции. Некоторые решения в юности могут изменить ход всей жизни. Понадобится интуиция, чтобы сделать правильный выбор, и, в конце концов, сделать то, что действительно нравится. Важно понимать, что чувствует и в чём нуждается другой человек. Важно, чтобы каждый человек был решительным и понимал, как помочь людям.
Хотел бы, чтобы меня запомнили как человека, который использовал свой успех на теннисном корте, чтобы помогать другим и изменять жизнь людей через образование и спорт, показывать им правильные ценности, помогать с питанием – этим я увлечён. Это зависит от меня, и я сделаю всё возможное, чтобы люди запомнили меня не только как теннисиста, но и как человека», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.
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