Медведев впервые в карьере стал девятой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 22 июля российский теннисист Даниил Медведев поднялся на девятую строчку. Для 23-летнего уроженца Москвы это лучший показатель в карьере.

Лидером рейтинга является чемпион Уимблдона 2019 года представитель Сербии Новак Джокович.

Рейтинг ATP. 22 июля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 415.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4325.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045.

7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4040.

8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890.

9 (10). Даниил Медведев (Россия) — 2625.

10 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 2535.

…

78 (76). Андрей Рублёв (Россия) — 716.