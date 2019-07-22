Медведев впервые в карьере стал девятой ракеткой мира
В обновлённом рейтинге ATP от 22 июля российский теннисист Даниил Медведев поднялся на девятую строчку. Для 23-летнего уроженца Москвы это лучший показатель в карьере.
Лидером рейтинга является чемпион Уимблдона 2019 года представитель Сербии Новак Джокович.
Рейтинг ATP. 22 июля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 415.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4325.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045.
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4040.
8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890.
9 (10). Даниил Медведев (Россия) — 2625.
10 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 2535.
…
78 (76). Андрей Рублёв (Россия) — 716.
Джокович, Надаль, Федерер, Хачанов и Медведев попали в заявку на US Open
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