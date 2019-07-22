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Надаль: иногда мне не хватает близких

Надаль: иногда мне не хватает близких
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в профессиональном туре.

«Когда ты являешься профессионалом, то не всё может складываться прекрасно, однако тебя окружают люди которые могут помочь. В туре всё здорово организовано, у тебя появляются связи, так что будущее обеспечено. Но всё равно присутствует и сложности, потому что ты не можешь проводить много времени с семьёй и друзьями. Остаётся лишь наслаждаться несколькими неделями отдыха.

Когда я был моложе и проигрывал, то хотел сразу же вернуться на корт. Теперь я научился получать больше удовольствия от участия в турнирах. Тем не менее иногда мне не хватает близких", — приводит слова Надаля Tennis World USA.

На прошедшем Уимблдоне испанец дошёл до полуфинала, где проиграл швейцарцу Роджеру Федереру.

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