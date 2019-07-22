Федерер: раньше я путал своих сыновей

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер ответил на вопрос о том, путал ли он когда-нибудь своих детей — близнецов Лео и Ленни. Они родились 6 мая 2014 года.

«Да, такое бывало раньше, когда я не мог сразу увидеть лицо. Но теперь уже такого не случается. Я профессионал. Конечно, теперь я их различаю!

Чему я научился у детей? Терпению и тому, что нужно улыбаться. Это лучше всего. Чему я хочу научить детей? Всему, что знаю сам. Я так сильно их люблю", — приводит слова Федерера Vogue.

23 июля 2009 года у Роджера и его супруги Мирославы родились две дочери, которых назвали Майла Роуз и Шарлин Рива.

На прошедшем Уимблдоне уроженец Базеля дошёл до финала, где проиграл сербу Новаку Джоковичу.