Федерер: раньше я путал своих сыновей
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер ответил на вопрос о том, путал ли он когда-нибудь своих детей — близнецов Лео и Ленни. Они родились 6 мая 2014 года.
«Да, такое бывало раньше, когда я не мог сразу увидеть лицо. Но теперь уже такого не случается. Я профессионал. Конечно, теперь я их различаю!
Чему я научился у детей? Терпению и тому, что нужно улыбаться. Это лучше всего. Чему я хочу научить детей? Всему, что знаю сам. Я так сильно их люблю", — приводит слова Федерера Vogue.
23 июля 2009 года у Роджера и его супруги Мирославы родились две дочери, которых назвали Майла Роуз и Шарлин Рива.
На прошедшем Уимблдоне уроженец Базеля дошёл до финала, где проиграл сербу Новаку Джоковичу.
Федерер назвал матч, который хотел бы переиграть
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