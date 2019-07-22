Вторая подряд победа Рублёва над Гариным — в обзоре матчей 1-го круга в Гамбурге

Представляем видеообзор матчей первого круга грунтового турнира серии АТР 500 в Гамбурге. 22 июля стартовые поединки провели десять теннисистов.

Россиянин Андрей Рублёв за 1 час 39 минут нанёс поражение восьмой ракетке соревнований, чилийцу Кристьяну Гарину, со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Рублёв трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Гарин подал 2 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 брейка.

Счёт в личном противостоянии Гарина и Рублёва в официальных матчах стал 2-0 в пользу россиянина. Впервые Рублёв обыграл Гарина на Уимблдоне-2019.

За выход в четвертьфинал турнира серии АТР 500 в Гамбурге Рублёв сыграет с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом и голландцем Робином Хасе.

Француз Жереми Шарди обыграл пятого сеяного, соотечественника Бенуа Пэра, со счётом 6:7, 7:5, 6:3. Венгр Мартон Фучович отдал всего 3 гейма немцу Филиппу Кольшрайберу – 6:3, 6:0.

Словак Мартин Клижан выиграл у немца Даниэля Альтмайера (WC) – 6:2, 6:2. Ещё один обладатель «уайлд-кард» из Германии Рудольф Моллекер обыграл аргентинца Леонардо Майера – 7:6, 6:4.