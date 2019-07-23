Агасси: я никогда не играл с Джоковичем и не хочу!
Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Андре Агасси признался, что не хотел бы встретиться на корте с нынешней первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
«Я никогда не играл с Джоковичем и не хочу! Мне приходилось сражаться с Федерером, этого достаточно», — приводит слова Агасси Tennis World USA.
Андре также ответил на вопрос о том, кто был для него самым сложным соперником, и дал совет молодым игрокам.
«Я считаю, что это Пит Сампрас, потому что он играл на таком высоком ритме. Вообще, теннис многому учит. Я бы посоветовал молодым игрокам много трудиться.
Сейчас смотреть теннис мне стало проще. Раньше я это не очень любил", — сказал американец.
Агасси является членом Международного зала теннисной славы.
Бывший тренер Федерера восхитился игрой Джоковича
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