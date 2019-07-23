Агасси: я никогда не играл с Джоковичем и не хочу!

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Андре Агасси признался, что не хотел бы встретиться на корте с нынешней первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Я никогда не играл с Джоковичем и не хочу! Мне приходилось сражаться с Федерером, этого достаточно», — приводит слова Агасси Tennis World USA.

Андре также ответил на вопрос о том, кто был для него самым сложным соперником, и дал совет молодым игрокам.

«Я считаю, что это Пит Сампрас, потому что он играл на таком высоком ритме. Вообще, теннис многому учит. Я бы посоветовал молодым игрокам много трудиться.

Сейчас смотреть теннис мне стало проще. Раньше я это не очень любил", — сказал американец.

Агасси является членом Международного зала теннисной славы.