Роддик: я хочу от Кирьоса большего
Экс первая ракетка мира американец Энди Роддик рассказал об отношении к представителю Австралии Нику Кирьосу, который славится скандальными выходками.
«Каждый раз, когда передо мной микрофон, меня спрашивают о Нике Кирьосе. Конечно, он вызывает интерес. Думаю, для тенниса здорово, что есть Кирьос. Но я, как и другие болельщики, хочу от него большего, потому что переживаю за этот вид спорта и очень уважаю его талант», — приводит слова Роддика Ubitennis.
Роддик завершил карьеру в 2012 году. Он выиграл 32 турнира ATP и на протяжении девяти сезонов заканчивал год в топ-10.
24-летний Кирьос за карьеру выиграл пять турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP уроженец Канберры занимает 48-ю строчку.
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