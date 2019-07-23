Индийский актёр: знаю, что я похож на Федерера. Я его большой фанат

Индийский актёр Арбааз Хан рассказал, как реагирует на шутки по поводу его сходства со швейцарским теннисистом Роджером Федерером. Пользователи интернета подметили сходство актёра с 37-летним уроженцем Базеля и создали немало мемов на этот счёт. По слова Арбааза, такое внимание ему пришлось по душе.

«Я знаю, что люди заметили наше сходство. Не уверен лишь, что Федерер об этом знает. Но мне бы хотелось встретиться с ним лично. Я его большой фанат. Я узнал, что у него есть дом в Дубае. Когда он играет на местном турнире, то останавливается там. Я планирую как-нибудь встретиться с ним во время этих соревнований», — приводит слова Хана Hindustan Times.

Фото Арбааза Хана доступно в его «инстаграме».