Ивахненко победила Кырстю в Юрмале, выиграв первый сет 6:0

Российская теннисистка Валентина Ивахненко, пробившаяся в основную сетку турнира в Юрмале (Латвия) через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Валентина ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Юрмале Ивахненко поспорит с ещё одной румынкой Ириной Барой.

Юрмала. Женщины. Первый круг

Паула Ормаэчеа (Аргентина, Q) — Кристина Кучова (Словакия) — 6:4, 4:1, отказ Кучовой.

Грунтовый турнир с призовым фондом € 250 тыс. завершится 28 июля.