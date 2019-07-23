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Ивахненко победила Кырстю в Юрмале, выиграв первый сет 6:0

Ивахненко победила Кырстю в Юрмале, выиграв первый сет 6:0
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Валентина Ивахненко, пробившаяся в основную сетку турнира в Юрмале (Латвия) через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Валентина ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Юрмале Ивахненко поспорит с ещё одной румынкой Ириной Барой.

Юрмала. Женщины. Первый круг
Паула Ормаэчеа (Аргентина, Q) — Кристина Кучова (Словакия) — 6:4, 4:1, отказ Кучовой.

Грунтовый турнир с призовым фондом € 250 тыс. завершится 28 июля.

23 июля 2019 года, вторник. 13:05 МСК
Юрмала. 1-й круг
Матч окончен
Сорана Кырстя
96
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
0 : 2
Валентина Ивахненко
228
Россия
Валентина Ивахненко
В. Ивахненко
1 2 3
           
0 4  
6 6  
           
23 июля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Юрмала. 1-й круг
Матч окончен
Паула Ормаэчеа
183
Аргентина
Паула Ормаэчеа
П. Ормаэчеа
2 : 0
Rt
Кристина Кучова
145
Словакия
Кристина Кучова
К. Кучова
1 2 3
           
6 4  
4 1  
           
310-я ракетка мира из России не смогла выйти во второй круг турнира в Юрмале
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