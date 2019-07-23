Ивахненко победила Кырстю в Юрмале, выиграв первый сет 6:0
Российская теннисистка Валентина Ивахненко, пробившаяся в основную сетку турнира в Юрмале (Латвия) через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
Валентина ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в Юрмале Ивахненко поспорит с ещё одной румынкой Ириной Барой.
Юрмала. Женщины. Первый круг
Паула Ормаэчеа (Аргентина, Q) — Кристина Кучова (Словакия) — 6:4, 4:1, отказ Кучовой.
Грунтовый турнир с призовым фондом € 250 тыс. завершится 28 июля.
23 июля 2019 года, вторник. 13:05 МСК
Юрмала. 1-й круг
Матч окончен
96
Сорана Кырстя
С. Кырстя
0 : 2
228
Валентина Ивахненко
В. Ивахненко
|1
|2
|3
|
|0
|4
|
|6
|6
23 июля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Юрмала. 1-й круг
Матч окончен
183
Паула Ормаэчеа
П. Ормаэчеа
2 : 0
Rt
145
Кристина Кучова
К. Кучова
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|1
310-я ракетка мира из России не смогла выйти во второй круг турнира в Юрмале
- 23 июля 2019
-
14:38
-
13:46
-
13:23
-
12:14
-
11:08
-
10:06
-
09:47
-
09:02
-
00:47
- 22 июля 2019
-
23:06
-
20:11
-
19:32
-
17:47
-
16:57
-
15:36
-
14:14
-
13:21
-
12:11
-
11:10
-
10:45
-
09:20
-
09:16
-
09:11
-
01:07
- 21 июля 2019
-
23:27
-
23:15
-
21:28
-
20:12
-
19:06
-
18:56
-
13:25
-
11:51
-
09:38
-
00:23
- 20 июля 2019
-
22:39
Партнерский контент