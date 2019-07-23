Новый дом Федерера оценивается в $ 50 млн

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер приобрёл участок земли в коммуне Рапперсвиль-Йона (Швейцария). Здесь уже полным ходом идёт строительство его дома. По оценкам экспертов, проект особняка оценивается в $40-50 млн, сообщает Tennis World USA.
Местные власти подтвердили, что Федерер будет жить здесь вместе с семьёй. Долгое время информацию о строительстве держали в тайне.
Мэр Мартин Штёклинг так прокомментировал эту информацию: «Мы всегда рады новым жителям. Тот факт, что мировая звезда уровня Роджера Федерера решил сменить место жительства на Рапперсвиль-Йону, показывает высокий уровень жизни здесь».
Ожидается, что рядом с домом будет построен теннисный корт. На строительстве заняты около 60 человек.
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