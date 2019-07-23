Двукратный финалист ТБШ Тим одержал юбилейную победу

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Гамбурге (Германия) под первым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Уругвая Пабло Куэваса со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Для уроженца Винер-Нойштадта это 250-я победа в туре, сообщает пресс-служба ATP.

За выход в четвертьфинал Тим поспорит с венгром Мартоном Фучовичем.

Доминик за карьеру выиграл 13 турниров ATP в одиночном разряде. В 2019 году он победил на соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Барселоне. В рейтинге ATP Тим занимает четвёртую строчку.

На турнирах «Большого шлема» лучшим результатом для австрийца является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2018 и 2019 годах.

В 2018 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили.