Сок: если крышка бутылки плотно закручена, до сих пор не могу её открыть

Американский теннисист Джек Сок перед возвращением в тур рассказал о своём состоянии. В феврале 2019 года спортсмен катался на сноуборде и травмировал большой палец, после чего перенёс операцию.

«2018-й — это год, который нужно забыть. Январь этого года тоже. Всегда плохо получать травмы, однако, думаю, потенциально это к лучшему. Во время перерыва удивлялся, что я не проводил каждую неделю в дороге. Было странно так долго находиться в США и постоянно сидеть дома. Я потрясающе провёл время вместе с семьёй и друзьями.

Если крышка бутылки плотно закручена, я до сих пор не могу её нормально открыть. Иногда это мешает, однако теперь я могу делать практически всё.

Просто сыграю в теннис будто в первый раз. Хочу получить удовольствие от игры. Теперь я буду аутсайдером, и это отлично. Из-за низкой позиции в рейтинге можно сыграть свободно и с улыбкой. Выиграю — замечательно. Если нет — буду пытаться снова. Это не проблема», — цитирует Сока официальный сайт ATP.