Сок: если крышка бутылки плотно закручена, до сих пор не могу её открыть

Американский теннисист Джек Сок перед возвращением в тур рассказал о своём состоянии. В феврале 2019 года спортсмен катался на сноуборде и травмировал большой палец, после чего перенёс операцию.
«2018-й — это год, который нужно забыть. Январь этого года тоже. Всегда плохо получать травмы, однако, думаю, потенциально это к лучшему. Во время перерыва удивлялся, что я не проводил каждую неделю в дороге. Было странно так долго находиться в США и постоянно сидеть дома. Я потрясающе провёл время вместе с семьёй и друзьями.
Если крышка бутылки плотно закручена, я до сих пор не могу её нормально открыть. Иногда это мешает, однако теперь я могу делать практически всё.
Просто сыграю в теннис будто в первый раз. Хочу получить удовольствие от игры. Теперь я буду аутсайдером, и это отлично. Из-за низкой позиции в рейтинге можно сыграть свободно и с улыбкой. Выиграю — замечательно. Если нет — буду пытаться снова. Это не проблема», — цитирует Сока официальный сайт ATP.
- 23 июля 2019
-
18:49
-
16:30
-
15:52
-
14:38
-
13:46
-
13:23
-
12:14
-
11:08
-
10:06
-
09:47
-
09:02
-
00:47
- 22 июля 2019
-
23:06
-
20:11
-
19:32
-
17:47
-
16:57
-
15:36
-
14:14
-
13:21
-
12:11
-
11:10
-
10:45
-
09:20
-
09:16
-
09:11
-
01:07
- 21 июля 2019
-
23:27
-
23:15
-
21:28
-
20:12
-
19:06
-
18:56
-
13:25
-
11:51