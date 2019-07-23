Теннисистка из топ-100 сдала положительный допинг-тест и отстранена от турниров

В допинг-пробе бразильской теннисистки Беатрис Аддад Майи обнаружены следы запрещённых препаратов. Из-за положительного теста уроженка Сан-Паулу была временно отстранена от соревнований.
Как сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса, 4 июня 2019 года на турнире в Боготе 23-летняя спортсменка сдала анализ мочи. В нём содержались вещества, которые запрещены Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).
Временное отстранение Аддад Майи от спорта началось с 22 июля.
На текущий момент бразильянка является 99-й ракеткой мира. Она дважды побеждала на турнире в Боготе в парном разряде, а также доходила до финала в одиночном разряде на соревнованиях в Сеуле.
Наивысшая позиция Аддад Майи в рейтинге WTA в одиночном разряде — 70-е место (сентябрь 2017 года).
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