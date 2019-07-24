Победительница Итогового чемпионата получит рекордные призовые в истории тенниса

Официальный сайт WTA сообщает, что призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне (Китай) будет рекордным в истории турнира — $ 14 млн. Ранее на протяжении нескольких лет он составлял $ 7 млн.
Теннисистка, которой удастся выиграть Итоговый чемпионат, не проиграв ни одного матча, получит $ 4,75 млн. Это рекордная сумма в истории тенниса. К примеру, победительница Открытого чемпионата США получит $ 3,85 млн.
Если чемпионка проиграет один матч в группе, то в итоге получит $ 4,42 млн. Если потерпит два поражения — $ 4,115. В 2018 году чемпионкой стала украинка Элина Свитолина, не потерпевшая на турнире ни одного поражения.
Теннисистки, которым удастся выиграть Итоговый чемпионат WTA в парном разряде, не проиграв ни матча, получат $ 1 млн.
Турнир пройдёт с 27 октября по 3 ноября 2019 года.
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