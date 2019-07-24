Четвертьфиналистка Уимблдона вышла замуж
Американская теннисистка Элисон Риске, дошедшая до четвертьфинала Уимблдона-2019, вышла замуж, сообщает официальный сайт тура. Её супругом стал Стивен Амритрадж. Он играл в теннис в университете, а в 2008 году входил в топ-200 парного рейтинга ATP.
Отец Стивена Ананд был игроком топ-100 в одиночном и парном разрядах, а его брат Виджай входил в топ-20.
Церемонию бракосочетания в Питтсбурге посетили теннисистки Дженнифер Брэйди, Коко Вандевей, Шелби Роджерс и Мелани Уден.
Фото молодожёнов доступно в «твиттере» Стивена Амритраджа.
В четвертьфинальном матче Уимблдона-2019 Элисон проиграла соотечественнице Серене Уильямс со счётом 4:6, 6:4, 3:6. В рейтинге WTA от 22 июля 29-летняя Риске занимает 37-ю строчку.
Риске — о выходе в четвертьфинал Уимблдона: перед свадьбой у меня всё получается
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