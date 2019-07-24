Четвертьфиналистка Уимблдона вышла замуж

Американская теннисистка Элисон Риске, дошедшая до четвертьфинала Уимблдона-2019, вышла замуж, сообщает официальный сайт тура. Её супругом стал Стивен Амритрадж. Он играл в теннис в университете, а в 2008 году входил в топ-200 парного рейтинга ATP.

Отец Стивена Ананд был игроком топ-100 в одиночном и парном разрядах, а его брат Виджай входил в топ-20.

Церемонию бракосочетания в Питтсбурге посетили теннисистки Дженнифер Брэйди, Коко Вандевей, Шелби Роджерс и Мелани Уден.

Фото молодожёнов доступно в «твиттере» Стивена Амритраджа.

В четвертьфинальном матче Уимблдона-2019 Элисон проиграла соотечественнице Серене Уильямс со счётом 4:6, 6:4, 3:6. В рейтинге WTA от 22 июля 29-летняя Риске занимает 37-ю строчку.