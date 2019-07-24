«Инстаграм» Симоны Халеп взломали
Победительница Уимблдона 2019 года, румынская теннисистка Симона Халеп сообщила, что её аккаунт в «Инстаграме» взломали. Вечером 23 июля на странице бывшей первой ракетки мира появилось много рекламных объявлений и просьб о материальной помощи.
Халеп в «Твиттере» призвала не реагировать на эти сообщения: «Пожалуйста, игнорируйте хакеров, которые в данный момент развлекаются с моим аккаунтом в „Инстаграме“. Мы и „Инстаграм“ в курсе происходящего и работаем над этим».
Вскоре Симона сообщила, что все проблемы были решены.
В финале Уимблдона-2019 уроженка Констанцы разгромила представительницу США Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В прошлом году Симона выиграла свой первый турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».
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