«Инстаграм» Симоны Халеп взломали

Победительница Уимблдона 2019 года, румынская теннисистка Симона Халеп сообщила, что её аккаунт в «Инстаграме» взломали. Вечером 23 июля на странице бывшей первой ракетки мира появилось много рекламных объявлений и просьб о материальной помощи.

Халеп в «Твиттере» призвала не реагировать на эти сообщения: «Пожалуйста, игнорируйте хакеров, которые в данный момент развлекаются с моим аккаунтом в „Инстаграме“. Мы и „Инстаграм“ в курсе происходящего и работаем над этим».

Вскоре Симона сообщила, что все проблемы были решены.

В финале Уимблдона-2019 уроженка Констанцы разгромила представительницу США Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В прошлом году Симона выиграла свой первый турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».