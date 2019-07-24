Тренер Джоковича: рекорд Федерера близок и далёк одновременно

Мариан Вайда, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, оценил шансы подопечного превзойти рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». В активе уроженца Базеля 20 таких трофеев, у Новака — 16.

«Новак одновременно близок к этому рекорду и далёк. Он вновь на вершине. Сейчас ему нужно отдохнуть, хорошо потренироваться и подготовиться к US Open. Ему нужно хорошее расписание.

Новак ценит мою помощь. Он много раз говорил об этом. Мы отлично знаем друг друга. Я оказываю большое влияние на него, и это сказывается на результатах. Мы хотим продолжать усердно трудиться, прибавлять и выигрывать турниры «Большого шлема», — цитирует Вайду Sport.sk.

В финальном матче Уимблдона-2019 Джокович одолел Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).