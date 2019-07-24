Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге, где может сыграть с Тимом
Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге (Германия), обыграв представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила два часа.
Андрей 8 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Рууд в Гамбурге.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 1 855 490 Рублёв поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом, посеянным под первым номером, либо с венгром Мартоном Фучовичем.
В 2018 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили.
24 июля 2019 года, среда. 12:40 МСК
Гамбург. 2-й круг
Матч окончен
69
Каспер Рууд
К. Рууд
1 : 2
78
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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Рублёв во второй раз за месяц обыграл Гарина. Теперь в Гамбурге
Двукратный финалист ТБШ Тим одержал юбилейную победу
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