Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге, где может сыграть с Тимом

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге (Германия), обыграв представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила два часа.

Андрей 8 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Рууд в Гамбурге.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 1 855 490 Рублёв поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом, посеянным под первым номером, либо с венгром Мартоном Фучовичем.

В 2018 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили.

Рублёв во второй раз за месяц обыграл Гарина. Теперь в Гамбурге