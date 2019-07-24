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Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге, где может сыграть с Тимом

Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге, где может сыграть с Тимом
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге (Германия), обыграв представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила два часа.

Андрей 8 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Рууд в Гамбурге.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 1 855 490 Рублёв поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом, посеянным под первым номером, либо с венгром Мартоном Фучовичем.

В 2018 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили.

24 июля 2019 года, среда. 12:40 МСК
Гамбург. 2-й круг
Матч окончен
Каспер Рууд
69
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
1 : 2
Андрей Рублёв
78
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 2 3
           
6 5 3
3 7 6
           
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