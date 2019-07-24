Потапова одержала победу в первом круге турнира в Юрмале

Российская теннисистка Анастасия Потапова, посеянная на турнире в Юрмале (Латвия) под шестым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Австрии Барбару Хаас, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Анастасия трижды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Юрмале Потапова поспорит с хозяйкой кортов Дианой Марцинкевич, получившей «уайлд-кард» от организаторов. Турнир с призовым фондом € 250 тыс. завершится 28 июля.

На минувшей неделе Потапова в дуэте с соотечественницей Яной Сизиковой выиграла турнир в Лозанне.