Потапова одержала победу в первом круге турнира в Юрмале
Российская теннисистка Анастасия Потапова, посеянная на турнире в Юрмале (Латвия) под шестым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Австрии Барбару Хаас, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.
Анастасия трижды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в Юрмале Потапова поспорит с хозяйкой кортов Дианой Марцинкевич, получившей «уайлд-кард» от организаторов. Турнир с призовым фондом € 250 тыс. завершится 28 июля.
На минувшей неделе Потапова в дуэте с соотечественницей Яной Сизиковой выиграла турнир в Лозанне.
24 июля 2019 года, среда. 14:10 МСК
Юрмала. 1-й круг
Матч окончен
164
Барбара Хаас
Б. Хаас
0 : 2
64
Анастасия Потапова
А. Потапова
|1
|2
|3
|
|2
|3
|
|6
|6
Потапова и Сизикова выиграли турнир в Лозанне в парном разряде
- 24 июля 2019
-
16:38
-
15:26
-
14:42
-
13:21
-
12:08
-
11:30
-
10:28
-
09:31
-
00:18
- 23 июля 2019
-
20:37
-
18:49
-
16:30
-
15:52
-
14:38
-
13:46
-
13:23
-
12:14
-
11:08
-
10:06
-
09:47
-
09:02
-
00:47
- 22 июля 2019
-
23:06
-
20:11
-
19:32
-
17:47
-
16:57
-
15:36
-
14:14
-
13:21
-
12:11
-
11:10
-
10:45
-
09:20
-
09:16
Партнерский контент