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Потапова одержала победу в первом круге турнира в Юрмале

Потапова одержала победу в первом круге турнира в Юрмале
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова, посеянная на турнире в Юрмале (Латвия) под шестым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Австрии Барбару Хаас, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Анастасия трижды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Юрмале Потапова поспорит с хозяйкой кортов Дианой Марцинкевич, получившей «уайлд-кард» от организаторов. Турнир с призовым фондом € 250 тыс. завершится 28 июля.

На минувшей неделе Потапова в дуэте с соотечественницей Яной Сизиковой выиграла турнир в Лозанне.

24 июля 2019 года, среда. 14:10 МСК
Юрмала. 1-й круг
Матч окончен
Барбара Хаас
164
Австрия
Барбара Хаас
Б. Хаас
0 : 2
Анастасия Потапова
64
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
1 2 3
           
2 3  
6 6  
           
Потапова и Сизикова выиграли турнир в Лозанне в парном разряде
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