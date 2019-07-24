Потапова — о турнире в Юрмале: мне тяжело играть здесь

Российская теннисистка Анастасия Потапова, посеянная на турнире в Юрмале (Латвия) под шестым номером, прокомментировала выход во второй круг. На старте соревнований она обыграла представительницу Австрии Барбару Хаас со счётом 6:2, 6:3.

«Мне тяжело играть здесь, потому что до этого я выступала в совершенно других условиях: на других кортах, на другой высоте над уровнем моря, при другой погоде. Здесь не так влажно, условия быстрее и мячи тяжелее. Но я стараюсь просто проводить розыгрыш за розыгрышем и адаптироваться.

Я начала работать, бороться и, к счастью, смогла изменить ход второго сета в свою пользу», — цитирует Потапову официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Юрмале Анастасия поспорит с хозяйкой кортов Дианой Марцинкевич.