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Тим пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге, где встретится с Рублёвым

Тим пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге, где встретится с Рублёвым
Теннис / ATP 0

В матче второго круга турнира в Гамбурге (Германия) австриец Доминик Тим, посеянный под первым номером, в двух сетах обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут.

Четвёртая ракетка мира выполнил 4 эйса, допустил столько же ошибок на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. В активе Фучовича 1 подача навылет и 4 двойные ошибки.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 1 855 490 Тим поборется с россиянином Андреем Рублёвым, который ранее нанёс поражение норвежцу Касперу Рууду.

В 2018 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он выиграл у аргентинца Леонардо Майера — 6:4, 0:6, 7:5.

24 июля 2019 года, среда. 17:15 МСК
Гамбург. 2-й круг
Матч окончен
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
2 : 0
Мартон Фучович
50
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
1 2 3
           
7 6  
5 0  
           
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