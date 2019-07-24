Тим пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге, где встретится с Рублёвым
В матче второго круга турнира в Гамбурге (Германия) австриец Доминик Тим, посеянный под первым номером, в двух сетах обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут.
Четвёртая ракетка мира выполнил 4 эйса, допустил столько же ошибок на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. В активе Фучовича 1 подача навылет и 4 двойные ошибки.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 1 855 490 Тим поборется с россиянином Андреем Рублёвым, который ранее нанёс поражение норвежцу Касперу Рууду.
В 2018 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он выиграл у аргентинца Леонардо Майера — 6:4, 0:6, 7:5.
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