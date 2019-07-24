Россиянка Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Палермо

Российская теннисистка Людмила Самсонова, пробившаяся в основную сетку турнира в Палермо (Италия) в статусе лаки-лузера, во втором круге обыграла словенку Тамару Зиданшек со счётом 6:2, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 39 минут.

20-летняя уроженка Оленегорска выполнила 1 эйс, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Её визави ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Палермо Самсонова поборется либо с француженкой Фионой Ферро, либо с представительницей Италии Джулией Гатто-Монтиконе. Турнир с призовым фондом $ 226 750 завершится 28 июля.

На минувшей неделе Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Лозанне (Швейцария), проиграв китаянке Хань Синьюнь — 5:7, 4:6.