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Россиянка Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Палермо

Россиянка Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Палермо
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова, пробившаяся в основную сетку турнира в Палермо (Италия) в статусе лаки-лузера, во втором круге обыграла словенку Тамару Зиданшек со счётом 6:2, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 39 минут.

20-летняя уроженка Оленегорска выполнила 1 эйс, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Её визави ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Палермо Самсонова поборется либо с француженкой Фионой Ферро, либо с представительницей Италии Джулией Гатто-Монтиконе. Турнир с призовым фондом $ 226 750 завершится 28 июля.

На минувшей неделе Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Лозанне (Швейцария), проиграв китаянке Хань Синьюнь — 5:7, 4:6.

24 июля 2019 года, среда. 17:05 МСК
Палермо. 2-й круг
Матч окончен
Людмила Самсонова
144
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
2 : 0
Тамара Зиданшек
56
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
1 2 3
           
6 7  
2 5  
           
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