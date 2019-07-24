Осака: золото ОИ-2020 в Токио было бы самым большим достижением в моей карьере

Японская теннисистка Наоми Осака заявила, что мечтает принести своей стране золотую медаль на Олимпиаде 2020 года в Токио. По её словам, все японцы с нетерпением ждут церемонии открытия Игр.

«Я вправду мечтаю выиграть золотую медаль. Когда ты ещё ребёнок, не хочется получить серебро или бронзу. Хотя это так же почётно, но все нацелены завоевать золото. Это было бы самым большим достижением в моей карьере, в основном из-за времени. Я участвую в турнирах „Большого шлема“ каждый год, а Олимпийские игры проводятся раз в четыре года, так что у меня не так много шансов стать олимпийской чемпионкой.

Каждый, кто участвует в Олимпиаде, мечтает о победе. Это и моя цель. Эти соревнования очень много значат для каждого. Теннисисты немного отличаются от других спортсменов, ведь они выступают на турнирах каждую неделю. Но в детстве всегда мечтаешь принять участие в Олимпийских играх.

Олимпиада в Токио для меня первая. Это невероятный шанс одержать победу. Возможность завоевать золото для Японии значит для меня очень многое.

Я представляю Японию во всех турнирах, но Олимпиада отличается от остальных соревнований. Она оставит большую память. Очень жду церемонии открытия. Празднования на стадионе и по всей стране будут незабываемыми. Даже сейчас, более чем за год до Олимпиады, меня спрашивают о ней на каждом турнире», — цитирует Осаку официальный сайт ITF.