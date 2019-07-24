Венгерский теннисист взял пример с Кирьоса и подал с руки в матче с Тимом
Венгр Мартон Фучович в матче второго круга турнира в Гамбурге (Германия) озадачил австрийца Доминика Тима.
В одном из геймов Фучович при счёте 0:40 в пользу соперника подал с руки и выиграл очко. После этого Мартон сразу извинился.
Тим за 1 час 38 минут обыграл Фучовича со счётом 7:5, 6:1. За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 1 855 490 Доминик поборется с россиянином Андреем Рублёвым, который ранее нанёс поражение норвежцу Касперу Рууду.
В 2018 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он одолел аргентинца Леонардо Майера — 6:4, 0:6, 7:5.
Напомним, 27-летний Фучович за карьеру выиграл один турнир ATP в одиночном разряде.
Видео доступно в «твиттере» ATP Tour.
Тим пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге, где встретится с Рублёвым
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