Венгерский теннисист взял пример с Кирьоса и подал с руки в матче с Тимом

Венгр Мартон Фучович в матче второго круга турнира в Гамбурге (Германия) озадачил австрийца Доминика Тима.

В одном из геймов Фучович при счёте 0:40 в пользу соперника подал с руки и выиграл очко. После этого Мартон сразу извинился.

Тим за 1 час 38 минут обыграл Фучовича со счётом 7:5, 6:1. За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 1 855 490 Доминик поборется с россиянином Андреем Рублёвым, который ранее нанёс поражение норвежцу Касперу Рууду.



В 2018 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он одолел аргентинца Леонардо Майера — 6:4, 0:6, 7:5.

Напомним, 27-летний Фучович за карьеру выиграл один турнир ATP в одиночном разряде.

Видео доступно в «твиттере» ATP Tour.