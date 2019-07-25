Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Иванишевич: слова Кирьоса о Надале и Джоковиче — это перебор

Иванишевич: слова Кирьоса о Надале и Джоковиче — это перебор
Теннис / ATP 0

Победитель Уимблдона 2001 года в мужском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич рассказал, как отреагировал на критику австралийца Ника Кирьоса в адрес серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.

«Я считаю, что это перебор. Эти парни выступают уже много лет. Не думаю, что ему следовало критиковать коллег. Это не фэйр-плей. У тебя могут быть предпочтения, но не стоит об этом объявлять публично.

То же самое касается его празднований. В этом вопросе я не могу его поддержать. Если ты побеждаешь соперника, который тебе не нравится, то можешь просто улыбнуться ему и пожать руку. Этого будет достаточно. Не стоит всё выкладывать СМИ. В ходе карьеры я никогда не критиковал соперников. Это принцип, правило тура", — цитирует Иванишевича We Love Tennis.

Кирьос: меня тошнит от Джоковича
Кирьос: Надаль – моя очень мнительная противоположность
Кирьос поругался с Кукушкиным в «Инстаграме»
«Я уделал тебя в Дубае и без подачи с руки». Кирьос устроил новые разборки
Ник ни на минуту не даёт забыть о себе. После Уимблдона он заскучал, занялся баскетболом и затроллил Кукушкина.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент