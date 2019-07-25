Иванишевич: слова Кирьоса о Надале и Джоковиче — это перебор

Победитель Уимблдона 2001 года в мужском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич рассказал, как отреагировал на критику австралийца Ника Кирьоса в адрес серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.
«Я считаю, что это перебор. Эти парни выступают уже много лет. Не думаю, что ему следовало критиковать коллег. Это не фэйр-плей. У тебя могут быть предпочтения, но не стоит об этом объявлять публично.
То же самое касается его празднований. В этом вопросе я не могу его поддержать. Если ты побеждаешь соперника, который тебе не нравится, то можешь просто улыбнуться ему и пожать руку. Этого будет достаточно. Не стоит всё выкладывать СМИ. В ходе карьеры я никогда не критиковал соперников. Это принцип, правило тура", — цитирует Иванишевича We Love Tennis.
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