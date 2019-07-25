Самсонова прокомментировала первый в карьере выход в четвертьфинал турнира WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова, пробившаяся в основную сетку турнира в Палермо (Италия) в статусе лаки-лузера, прокомментировала выход в четвертьфинал. Во втором круге она обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 6:2, 7:5. Людмила впервые в карьере вышла в четвертьфинал соревнований WTA.

«Всё было просто великолепно! За исключением погоды. Я ненавижу играть в это время. Было так жарко! Но мы всё же выжили», — приводит слова Самсоновой официальный сайт тура.

По словам Людмилы, после поражения от француженки Аманден Эсс в квалификации она поняла, как нужно играть на этом турнире.

Следующей соперницей Самсоновой будет француженка Фиона Ферро. Турнир с призовым фондом $ 226 750 завершится 28 июля.