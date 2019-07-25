Тим рассказал, как собирается победить Рублёва в Гамбурге
Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от встречи с россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале турнира в Гамбурге (Германия).
«Рублёв, находясь в зоне комфорта, может выполнять изумительные удары. Ему по силам пробивать навылет из любой позиции на корте. Моя главная цель — вывести его из этой зоны и, конечно, не давать ему много времени на атаку, потому что в такой игре он великолепен», — приводит слова Тима официальный сайт тура.
Во втором круге Рублёв обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 3:6, 7:5, 6:3, а Тим победил венгра Мартона Фучовича — 7:5, 6:1.
Действующим чемпионом соревнований в Гамбурге является грузин Николоз Басилашвили. Турнир завершится 28 июля.
Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге, где может сыграть с Тимом
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