Тим рассказал, как собирается победить Рублёва в Гамбурге

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от встречи с россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале турнира в Гамбурге (Германия).

«Рублёв, находясь в зоне комфорта, может выполнять изумительные удары. Ему по силам пробивать навылет из любой позиции на корте. Моя главная цель — вывести его из этой зоны и, конечно, не давать ему много времени на атаку, потому что в такой игре он великолепен», — приводит слова Тима официальный сайт тура.

Во втором круге Рублёв обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 3:6, 7:5, 6:3, а Тим победил венгра Мартона Фучовича — 7:5, 6:1.

Действующим чемпионом соревнований в Гамбурге является грузин Николоз Басилашвили. Турнир завершится 28 июля.