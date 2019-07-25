Отец Джоковича: последние 10 лет Новак — лучший теннисист мира
Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, уверен, что его сын является лучших теннисистом мира последних 10 лет. В активе уроженца Белграда 16 титулов на соревнованиях «Большого шлема».
«Последние 10 лет Новак — лучший теннисист мира. Думаю, к концу 2020 году он побьёт все рекорды на турнирах „Большого шлема“. В прошлом году Федерер по числу титулов на „Шлемах“ опережал Новака со счётом 20-12. Теперь счёт уже 20-16. Поговорим через год», — цитирует отца Джоковича Blic Online.
В финальном матче Уимблдона-2019 Джокович одолел Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). В нынешнем сезоне Новак также выиграл Открытый чемпионат Австралии и турнир в Мадриде (Испания).
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